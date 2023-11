Cultura: Gualtieri, nasce la rete di aule studio capitoline, Roma vuole essere per i giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aprire aule studio pubbliche in tutta la città, accessibili anche nelle ore serali e nei giorni festivi, per garantire agli studenti, e non solo, la possibilità di avere comodamente a disposizione luoghi confortevoli e ben attrezzati. "È questo l'obiettivo - si legge in una nota del Campidoglio - della Giunta capitolina che ha approvato una deliberazione, proposta dall'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, con la quale ha istituito, prima città in assoluto in Italia, una rete di aule studio all'interno del proprio sistema bibliotecario. Si tratta di una riforma innovativa, nata anzitutto per rispondere alla necessità di fornire spazi di aggregazione alle centinaia di migliaia di studenti e studentesse che vivono nella Capitale. Necessità apparsa in modo particolare con la fine dei lockdown dovuti alla pandemia da Covid-19, quando è emersa appieno l'inadeguatezza dei servizi e degli spazi pubblici dedicati ai bisogni dei giovani nelle grandi città". (segue) (Com)