Cultura: Gualtieri, nasce la rete di aule studio capitoline, Roma vuole essere per i giovani (3)

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Con l'istituzione di una rete di aule studio, Roma si candida a diventare una città all'avanguardia per i giovani". Lo scrive nella nota il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Le aule studio di Roma "offriranno un servizio complementare a quello erogato dalle biblioteche cittadine -si legge - , con orari di apertura più estesi e modalità di gestione innovative. Alcune di esse si troveranno in luoghi iconici della Capitale, in un'ottica di valorizzazione del patrimonio culturale, ma saranno anche diffuse nelle zone più decentrate. Attraverso questa novità che stiamo implementando vogliamo rispondere alla necessità di spazi per lo studio e per incontrarsi di cui hanno bisogno i ragazzi. Penso in particolare alle decine di migliaia di studenti fuori sede costretti a studiare in camere anguste per via del caro affitti. Si tratta dunque di una riforma strutturale che si aggiunge ai progetti del Pnrr per realizzare 10 ulteriori biblioteche in periferia. In campagna elettorale mi ero impegnato a dare più spazi ai giovani nella nostra città, adesso stiamo passando ai fatti". (segue) (Com)