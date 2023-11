Cultura: Gualtieri, nasce la rete di aule studio capitoline, Roma vuole essere per i giovani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo l'apertura dell'aula studio Euclide nel Municipio XV nei mesi scorsi, stiamo lavorando per aprirne di nuove. Per quanto riguarda gli spazi sotto la diretta gestione del Comune e delle sue strutture saranno al Mercato Trionfale, a Tor Pignattara nell'ex aula consiliare del Municipio V, nel Centro Giovani del Municipio I a Trastevere, all'interno del Palazzo delle Esposizioni, nella Pelanda al Mattatoio, nel Macro, a Palazzo Braschi e, più avanti, anche all'interno della Casina Salvi al Celio e della Torre dei Conti", così l'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor. "L'apertura di aule studio all'interno di spazi museali consentirà di valorizzarne la funzione di promozione culturale a tutto campo e di promuoverne la frequentazione tra le nuove generazioni – ha continuato – Chiameremo poi a raccolta tutte le realtà impegnate nella promozione sociale e culturale che saranno interessate a dare il proprio contributo e a unirsi alla rete. E nei prossimi mesi lavoreremo per individuare almeno uno spazio in ogni Municipio", ha concluso Gotor. (segue) (Com)