Cultura: Gualtieri, nasce la rete di aule studio capitoline, Roma vuole essere per i giovani (5)

- Negli ultimi mesi ha avuto inizio una collaborazione tra l'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e l'Isia (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) Roma Design – l'istituto statale dedicato alla formazione sul design fondato da Giulio Carlo Argan – che nel prossimo futuro consentirà, con l'attivo contributo degli studenti, di mettere a punto un'identità visiva dedicata a questo nuovo servizio. L'approvazione della delibera sull'istituzione della rete delle aule studio è un tassello fondamentale per dare corpo a questo progetto e per cominciare a cambiare il volto della nostra città, rendendola più accogliente verso i ragazzi che vivono o vengono a studiare a Roma. (Com)