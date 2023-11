Medio Oriente: esercito Israele, diversi civili feriti in attacco con missili dal Libano - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Diversi civili israeliani sono rimasti feriti in un attacco compiuto con missili anticarro proveniente dal Libano. Lo hanno riferito le Forze di difesa israeliane (Idf) in una nota, spiegando che un missile ha colpito diversi veicoli vicino alla località di Dovev, situata nei pressi della linea blu, la linea di demarcazione tra Libano e Israele. Al momento non è noto il numero preciso dei feriti e le loro condizioni. Le Idf hanno fatto sapere di aver risposto con bombardamenti di artiglieria verso il sito utilizzato per il lancio dei missili.(Res)