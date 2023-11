Difesa: Ronzulli (FI) su Nassiriya, onoriamo memoria caduti continuando a lottare per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La via della pace è tortuosa, piena di insidie e di nemici che combattono per contrastarla. Ma non dobbiamo mai smettere di percorrerla, di lottare con forza e tenacia per raggiungerla. Lo dobbiamo alla memoria delle 19 vittime italiane e degli 8 iracheni che esattamente 20 anni fa caddero a Nassiriya sotto i colpi feroci del terrorismo. Lo dobbiamo a tutti i nostri militari e civili che nel mondo hanno sacrificato la loro vita in nome del bene superiore della pace, di cui erano missionari. E’ nostro compito non dimenticarli mai, perché altrimenti non onoreremo il ricordo di queste donne e di questi uomini straordinari”. Lo sottolinea la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. (Rin)