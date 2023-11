Roma: Marotta (Avs), dopo vicenda Ladispoli stop a uso animali nei circhi del Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri a Ladispoli, a pochi chilometri da Roma, sulla costa laziale, cinque ore di "caccia al leone" fuggito dal circo che aveva messo le tende in via del Mediterraneo, di cui era l'attrazione principale. Un nuovo episodio che dimostra come sia pericoloso e disumano utilizzare animali come attrazioni negli spettacoli circensi. Pericoloso dal punto di vista della sicurezza pubblica e soprattutto disumano per il disagio degli animali costretti in cattività e usati negli spettacoli". Lo dichiara in una nota Claudio Marotta capogruppo Avs al consiglio regionale del Lazio. "Proporremo in consiglio regionale gli atti necessari affinché si vietino i circhi con animali, anche nel rispetto del nuovo articolo 9 della Costituzione che tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Sosteniamo piuttosto gli spettacoli circensi con soli acrobati e clown per valorizzare i talenti umani e non le penose costrizioni degli animali forzati dall'uomo a dare spettacolo in condizione di cattività".(Com)