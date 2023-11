Roma: controlli nella stazione Termini, tre arresti in poche ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uomo è stato immediatamente bloccato dai poliziotti e la refurtiva, contenente denaro, documenti ed effetti personali, è stata restituita al legittimo proprietario. Infine gli agenti del Posto di Polizia Ferroviaria di Orte, in servizio sul treno Orte –Roma Termini, hanno controllato i documenti di un italiano di 31 anni che, in seguito ad accertamenti, è risultato destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dal Tribunale di Spoleto, per l'espiazione di 4 anni, 4 mesi e 26 giorni di pena detentiva per reati in materia di stupefacenti. Una volta a Roma, l'uomo è stato accompagnato nel carcere di Rebibbia per l'espiazione della pena. (Rer)