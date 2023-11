Difesa: Rocca, a 20 anni da Nassiriya l'Italia non dimentica il sacrificio di quanti persero la vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel ventesimo anniversario della Strage di Nassiriya, "tutto il Paese si stringe nel ricordo dei nostri connazionali che, in quella occasione, persero la vita". Lo scrive in una nota il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. I 12 Carabinieri, i 5 militari dell'Esercito e i 2 civili "sono e resteranno per sempre esempio di dedizione, senso del dovere e amor patrio che non dobbiamo dimenticare. Uno dei due civili caduti nella strage - scrive ancora Rocca - era un nostro concittadino laziale, il regista Stefano Rolla, impegnato nella direzione di un film proprio nella città irachena. Ringrazio Marco Intravia, il figlio di uno dei caduti, il Vice Brigadiere Domenico Intravia, per la splendida lettera che mi ha indirizzato. Spero di avere quanto prima l'opportunità di incontrarlo in Regione Lazio. É con emozione e commozione che ho deposto una corona di fiori al Parco Schuster, accanto alla 'Foresta d'acciaio', il bel monumento dedicato a tutti i caduti della Strage. A nome mio personale - conclude Rocca - e della Giunta Regionale del Lazio esprimo a tutti i familiari delle vittime il rinnovato profondo cordoglio. L'Italia non dimentica". (Com)