Difesa: Foti (Fd'I), dovere non dimenticare Nassiriya, continua lotta contro terrorismo

- Oggi "tutta Italia commemora il sacrificio di 19 nostri connazionali - 17 militari e due civili - caduti in Iraq a difesa degli ideali di pace e della Patria. Dopo vent'anni dalla strage del 12 novembre 2003, quando un camion carico di esplosivi si schiantò sulla base Maestrale a Nassiriya, è un dovere condiviso e quanto mai attuale non dimenticare quelle morti e ringraziare tutti gli italiani che hanno perso la vita nelle missioni internazionali di pace. Nel tramandare il ricordo alle nuove generazioni, non si fermerà l'impegno da parte della nostra Nazione di continuare a lottare senza sosta contro il terrorismo". Lo sottolinea in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti.(Rin)