Difesa: Urso su Nassiriya, ricordiamo eroi con gratitutine e ammirazione

24 luglio 2021

- Venti anni fa "la strage di Nassiriya, che scosse le coscienze e unì la Nazione. Oggi ricordiamo quegli eroi, con ammirazione e gratitudine, insieme a tutti i nostri caduti che hanno dato la propria vita per la sicurezza, per la pace e per la libertà". Lo scrive su X il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.(Rin)