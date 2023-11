Russia: Lavrov, Ue prova a cacciarci da Asia centrale e Caucaso ma non ci riuscirà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea non nasconde le sue intenzioni di contenere ed espellere la Russia dall'Asia centrale e dal Caucaso, ma non ci riuscirà. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in un'intervista a "Rossija 1". "L'Unione europea non nasconde le sue intenzioni di trattenerci in ogni modo possibile, di spingerci fuori dall'Asia centrale e dal Caucaso. Non ci riuscirà. Siamo qui storicamente e non scompariremo. I nostri partner, alleati lo sanno molto bene", ha detto Lavrov. "Non è solo una questione di pubblicazioni giornalistiche. Anche i leader del mondo occidentale si concedono dichiarazioni piuttosto rozze", ha aggiunto il ministro, rispondendo alla richiesta di commentare l'affermazione dei media occidentali secondo cui "il Kazakhstan è il cortile di casa". della Federazione Russa. (Rum)