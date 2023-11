Roma: droga in "soffitta" nel quartiere Tiburtino terzo, sequestrata hashish e cocaina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cento 100 grammi di hashish e 14 grammi di cocaina sequestrati; una persona denunciata e 269 persone controllate è il bilancio dei controlli effettuati dalla polizia nel territorio del distretto di San Basilio. Nel fine settimana è stato effettuato, dagli agenti del distretto, dagli equipaggi del Reparto prevenzione crimine, dell'Upgsp, dagli agenti in moto delle Nibbio e dalle unità cinofile antidroga, un mirato servizio di controllo presso le Stazioni della Metropolitana Linea B fermata "Ponte Mammolo" e "Rebibbia", e sono stati effettuati servizi antirapina e posti di controllo nei quartieri "Colli Aniene", "Tiburtino Terzo", "Rebibbia" e "Sant'Alessandro", durante i quali sono state identificate 269 persone e controllati 34 veicoli: 1 persona è stata denunciata in quanto destinataria di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Roma; 7 cittadini stranieri, sprovvisti di documenti d'identità, sono stati accompagnati presso gli Uffici di Polizia e al termine degli accertamenti ad uno di loro è stato notificato l'Ordine del Questore a lasciare il Territorio Nazionale. (segue) (Rer)