Roma: droga in "soffitta" nel quartiere Tiburtino terzo, sequestrata hashish e cocaina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, gli investigatori del IV Distretto e le unità cinofile antidroga hanno effettuato varie ispezioni all'interno delle scale condominiali di palazzi nel quartiere del Tiburtino Terzo trovando, all'interno della soffitta condominiale di uno di questi, 2 involucri contenenti 100 grammi di hashish e 41 involucri contenenti complessivamente 14 grammi di cocaina: tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata. Infine, sono state effettuate ispezioni amministrative presso 4 attività commerciali: al titolare di una di queste è stata contestata la sanzione amministrativa di natura pecuniaria pari a 150 euro per l'accensione degli apparecchi da gioco con vincita in denaro durante l'orario di sospensione del funzionamento, in violazione del regolamento d'uso. (Rer)