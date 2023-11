Difesa: Piantedosi, riconoscenza a chi ha sacrificato la vita in zone di crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Giornata del ricordo dei Caduti Militari e Civili nelle missioni internazionali per la pace, "la mia commossa riconoscenza va a tutti coloro che, nelle aree di crisi in cui l’Italia è stata chiamata ad operare, hanno sacrificato la vita per il soccorso delle popolazioni e per la difesa dei principi fondamentali della democrazia, della libertà e della pace". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "Oggi ricorre anche il ventesimo anniversario del primo tragico attentato a Nassiriya, città che fu poi teatro di altri due vili agguati, nel 2004 e nel 2006. Venticinque nostri connazionali, tra militari e civili, impegnati con coraggio nella regione irachena per affermare gli strumenti del dialogo e della convivenza, persero la vita. Nel ricordare tutti i nostri caduti, desidero esprimere ai loro familiari la mia sincera vicinanza”.(Rin)