Repubblica Ceca: è morto a 85 anni l'ex ministro degli Esteri Karel Schwarzenberg

- L'ex ministro degli Esteri ceco Karel Schwarzenberg, una delle principali figure nella transizione del Paese dopo il regime comunista, è morto all'età di 85 anni. Lo ha comunicato su X Miroslav Kalousek, fondatore del partito ceco TOP09 che Schwarzenberg guidò nelle prime fasi di attività della forza politica. "È stata una delle persone più importanti e gentili della mia vita. Possa riposare in pace, la Repubblica Ceca dovrebbe essergli per sempre grata per tutto ciò che ha fatto", ha scritto Kalousek. Schwarzenberg è stato uno dei principali consiglieri di Vaclav Havel dopo che l'ex dissidente ha vinto le prime elezioni libere del Paese nel 1990. In seguito è stato due volte ministro degli Esteri tra il 2007 e il 2013. Schwarzenberg, un conservatore dichiarato, era un forte sostenitore di una più stretta integrazione in Europa. (Vap)