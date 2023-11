Bielorussia: viceministro Interno, forze speciali validamente addestrate dal gruppo Wagner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le unità delle forze speciali bielorusse hanno ricevuto un ottimo addestramento negli ultimi mesi grazie alla presenza del gruppo paramilitare russo Wagner. Lo ha affermati il viceministro dell'Interno della Bielorussia, Nikolaj Karpenkov, all'emittente televisiva “Stv”. "Disponiamo di personale e di attrezzature molto ben equipaggiate. E grazie agli istruttori del gruppo Wagner, insieme abbiamo completato un corso molto valido di addestramento speciale al combattimento", ha detto il viceministro. Secondo Karpenkov, “quest’anno sono state formate cinque nuove unità delle forze speciali”. "Si sta formando la sesta unità delle forze speciali. Abbiamo creato due distaccamenti di volontari e aumentato le nostre unità delle forze speciali", ha detto Karpenkov. Centinaia di membri del gruppo Wagner, ora inquadrato nei ranghi del ministero della Difesa russo, sono stati dislocati in Bielorussia in seguito all'ammutinamento dello scorso giugno quando, partendo da Rostov sul Don, tentarono di arrivare sino a Mosca per esprimere le loro proteste contro i vertici militari russi. L'intervento del leader bielorusso Aleksandr Lukashenko contribuì a fermare l'avanzata dei mercenari guidati all'epoca da Evgenij Prigozhin, deceduto lo scorso agosto in seguito a un incidente aereo. (Rum)