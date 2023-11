Roma: droga e furti, al Quarticciolo 5 persone arrestate e tre denunciate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spaccio di crack e cocaina, ma anche furti nei supermercati. Contrastando questi fenomeni, ieri, i carabinieri nel quartiere Quarticciolo di Roma hanno arrestato cinque persone e denunciato a piede libero altre 3. Quattro persone un romano e tre di origini nord-africane sono stati arrestati perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Sequestrate diverse dosi tra cocaina e crack e oltre 1.600 euro in contanti. Un altro cittadino straniero invece, è stato arrestato per il reato di furto aggravato, poiché sorpreso subito dopo aver asportato prodotti di profumeria in un esercizio commerciale. (segue) (Rer)