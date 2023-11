Vietnam: 18 persone condannate a morte per narcotraffico, tra loro 2 sudcoreani e un cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 18 le persone condannate a morte in Vietnam questa mattina dal tribunale del popolo di Città di Ho Chi Minh, tutti ritenute colpevoli di reati legati al narcotraffico. Lo riferiscono i media di Stato. Tra i condannati vi sono due cittadini della Corea del Sud, l'ex ufficiale di polizia Kim Soon Sik (63 anni) e il concittadino Kang Seon Hok (30), e un cinese, il 58enne Li Tian Guan. Secondo l'accusa il gruppo avrebbe "immagazzinato, trafficato e commerciato illegalmente oltre 216 chili di narcotici" tra il maggio e il giugno del 2020. Nell'ambito dell'operazione sarebbero stati confiscati "oltre 168 chili di tutti i tipi di droghe", provenienti dalla Colombia e rinvenute a Città di Ho Chi Minh. Una parte sarebbe stata destinata al consumo interno, un'altra al contrabbando verso la Corea del Sud. Non è chiaro quando le sentenze capitali verranno eseguite. (Fim)