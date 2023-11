Medio Oriente: Onu, raid su nostra sede a Gaza, diversi morti e feriti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’organizzazione non governativa israeliana Physicians for Human Rights Israel, nell'ospedale Al Shifa due neonati prematuri sono morti nelle incubatrici e altri 37 sono in pericolo di vita a causa della mancanza di elettricità dovuta alla carenza di carburante. Nel frattempo, ieri sera l’aviazione israeliana ha colpito alcune "infrastrutture terroristiche" in Siria a seguito di un attacco proveniente dal territorio siriano e diretto verso il Golan. "In risposta all'attacco sulle alture di Golan di ieri aerei da combattimento hanno colpito le infrastrutture terroristiche in Siria", hanno spiegato le Idf in una dichiarazione. (Res)