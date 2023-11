Regno Unito: Shapps, ci saranno altri arresti fra partecipanti corteo filo palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe stato preferibile se questo fine settimana fosse stato interamente incentrato alla memoria dei caduti delle guerre, ma il governo del Regno Unito rispetta il diritto delle persone a manifestare. Lo ha detto il ministro della Difesa del Regno Unito Grant Shapps parlando questa mattina a “Sky News”. Tuttavia, secondo il ministro, rispetto al diritto a manifestare “c'è un limite, ed è in questo caso che le persone violano la legge". "Sono sicuro che ci saranno ancora molti altri arresti da effettuare dopo il corteo di ieri", ha detto Shapps, secondo cui gli arresti non sono stati effettuati perché "o la polizia era distratta (...) o perché non era in grado di intervenire immediatamente". "Voglio rendere omaggio alla polizia e, di fatto, a tutti i nostri servizi civili e alle Forze armate questo fine settimana", ha aggiunto il ministro della Difesa. Alla domanda se sia stato solo un errore il fatto che il primo ministro Rishi Sunak non abbia ringraziato la polizia nella sua dichiarazione di ieri sera, Shapps ha risposto: "Naturalmente il primo ministro è grato alla polizia. E' superfluo dirlo". Ieri sera è stato riferito che, oltre alle 105 persone arrestate fra i gruppi di estrema destra, anche 150 persone facenti parte del corteo filo palestinese che ha sfilato per il centro di Londra sono stati arrestati. (Rel)