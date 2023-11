Difesa: Stefania Craxi (FI), Nassiriya è ferita mai rimarginata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un compendio prezioso non solo per trovare notizie ma un riferimento con cui condividere suggestioni afferenti alla dimensione internazionale e locale" Stefania Craxi

Vicepresidente della Commissione Affari Esteri del Senato

18 ottobre 2021

- "Vent'anni fa, la strage di Nassiriya colpì al cuore l'Italia, che pagò un enorme tributo di sangue per il fatto di essere Nazione con lo sguardo rivolto alla libertà, alla democrazia, al rispetto dei diritti umani. Il sacrificio di diciannove tra militari e civili è per questo Paese una ferita mai rimarginata: a loro, e a tutte le donne e gli uomini che mettono a rischio la loro vita per la pace, va oggi il mio pensiero commosso e riconoscente". Lo afferma Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della Commissione Affari esteri e difesa a Palazzo Madama. (Rin)