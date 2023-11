Roma: bevande alcoliche a minorenni, bar chiuso nel quartiere Prati per 15 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La titolare di una attività commerciale è stata denunciata, insieme al figlio, per aver somministrato bevande a minorenni. Inoltre la questura ha disposto la sospensione della licenza per quindici giorni. ad agire nei controlli al bar sono stati gli agenti del quartiere Prati. Gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Roma hanno riscontrato che la titolare del locale ed il figlio avevano venduto bevande alcoliche a minorenni, motivo per il quale li hanno denunciati; inoltre 4 lavoratori, identificati la stessa sera, erano privi di regolare contratto. Al termine dell'istruttoria il Questore ha sospeso la licenza alla donna per 15 giorni disponendo la contestuale chiusura dell'esercizio commerciale. Questa mattina gli agenti hanno affisso il cartello della chiusura sulla serranda del locale. (Rer)