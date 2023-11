Germania: Soeder, privare antisemiti della doppia cittadinanza ed espellerli dal Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro bavarese e presidente del partito dell'Unione cristiano-sociale (Csu) Markus Soeder ha chiesto di privare gli antisemiti della doppia cittadinanza e di espellerli dalla Germania. "Dobbiamo fermare l'estremismo nel nostro Paese. La sola preoccupazione non è sufficiente per proteggere la vita degli nostri concittadini ebrei. I nemici della Costituzione devono essere privati ​​della doppia cittadinanza. Le espulsioni devono essere effettuate il più rapidamente possibile, al più tardi entro un mese" dal momento in cui si configura il reato, ha detto il politico tedesco in un'intervista al quotidiano “Bild”. Secondo Soeder in Germania non c’è posto per coloro che “glorificano l’omicidio brutale”. (Geb)