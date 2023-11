Viabilità: Anas, sciopero generale il 17 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica in una nota che le Segreterie Nazionali Filt-Cgil e Uilpa Anas hanno comunicato l'adesione allo sciopero generale del 17 novembre 2023 che coinvolge tutti i settori pubblici e privati anche in appalto e strumentali. Lo sciopero riguarderà l'intera giornata lavorativa, ossia dalle 00.01 alle 24.00 del giorno 17 novembre 2023. Anas garantirà per l'intera durata dell'astensione collettiva l'erogazione delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi del soccorso meccanico e della sicurezza stradale, ai sensi e per gli effetti della legge e delle disposizioni sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Com)