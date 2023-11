Russia: Cremlino, l'Ucraina deve capire che è impossibile sconfiggerci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina deve capire che è impossibile sconfiggere la Russia. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov in una dichiarazione rilasciata all'emittente “Rossija 1”. Secondo Peskov, l’Occidente collettivo è sempre più stanco del conflitto in Ucraina ed è riluttante a fornire soldi, armi e munizioni. “Perciò Kiev è pronta a ballare davanti all'Occidente per elemosinare qualcosa”, ha detto Peskov. "Devono capire che è impossibile sconfiggere la Russia", ha aggiunto il portavoce del presidente russo.(Rum)