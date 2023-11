Ucraina: Cremlino, Zelensky “balla qualsiasi danza” per chiedere elemosina all'Occidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky promette disperatamente un'offensiva delle forze armate ucraine ed è pronto “a ballare qualsiasi danza davanti all'Occidente”. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov in una dichiarazione rilasciata all'emittente “Rossija 1”. “A causa della crescente irritazione dell'Occidente collettivo e della riluttanza a fornire munizioni sullo sfondo della situazione in Israele, l'Ucraina è pronta a ballare qualsiasi danza davanti all'Occidente”, ha detto il portavoce della presidenza russa. Zelensky “lo sta facendo disperatamente perché nell’Occidente collettivo cresce l’irritazione, cresce la stanchezza, c’è una crescente riluttanza a continuare a fornire soldi, armi e rifornimenti all’Ucraina, soprattutto quando hanno c'è bisogno di inviare tali forniture in abbondanza in Israele. Questo, ovviamente, porta ulteriore nervosismo nel regime di Kiev. Pertanto, sono pronti, come si suol dire, a ballare qualsiasi danza, solo per elemosinare qualcosa", ha detto Peskov.(Rum)