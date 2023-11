Bulgaria: Denkov su deroga Lukoil, aspettare rotazione governo poi Gerb potrà revocarla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro bulgaro Nikolai Denkov ha proposto al partito Cittadini europei per lo sviluppo della Bulgaria (Gerb) un accordo in merito alla controversa questione della deroga nei confronti dell'azienda russa Lukoil. "Il 6 marzo ci sarà la rotazione del governo. Sino ad allora, lasciamo le cose come stanno. Il giorno dopo, se vogliono, potranno rimuovere la deroga per tre giorni. Poi la responsabilità sarà loro di fare ciò che vogliono", ha affermato Denkov citato dal portale “Novinite”. La proposta di Denkov riguarda la prevista rotazione del primo ministro che avverrà dopo i primi nove mesi di governo: in quell'occasione toccherà all'esponente del Gerb, Mariya Gabriel, assumere il ruolo di capo del governo. Da tempo il partito chiede di cancellare la deroga per Lukoil, una mossa che Denkov avverte potrebbe portare alla chiusura dell'impianto Lukoil Neftohim e a un drastico aumento dei prezzi del carburante. (segue) (Seb)