Bulgaria: Denkov su deroga Lukoil, aspettare rotazione governo poi Gerb potrà revocarla (2)

- Il premier bulgaro ha sottolineato che lo Stato ha il controllo completo e tutte le informazioni sui movimenti di carburante prodotto dall'impianto sino a che questi non lasciano il Paese. La deroga in vigore in Bulgaria consente a Lukoil, società russa attiva nel settore petrolifero, di utilizzare la raffineria nel Paese balcanico. Da giorni il Gerb chiede che tale esenzione speciale venga abolita, in particolare in seguito a un articolo dell’edizione europea di “Politico” secondo cui, sulla base di un rapporto del Centro per lo studio della democrazia, la raffineria di petrolio di proprietà di Lukoil nella città portuale di Burgas, sul Mar Nero, è riuscita ad aggirare il divieto imposto dall’Unione europea di commerciare i prodotti petroliferi russi, ricavando significativi profitti. (Seb)