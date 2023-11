Ucraina: Forze armate, Russia intensifica operazioni in direzione di Bakhmut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate russe hanno intensificato le operazioni in direzione di Bakhmut, nella regione sud orientale di Donetsk, nel tentativo di riconquistare le posizioni perdute. Lo ha riferito il comandante del Raggruppamento militare orientale Oleksandr Syrsky su Telegram. “In direzione di Bakhmut i russi si sono fatti avanti, stanno cercando di riconquistare le posizioni precedentemente perse", ha detto Sirskyi. Il comandante del Raggruppamento militare orientale ha sottolineato che le forze di difesa dell'Ucraina, tuttavia, stanno respingendo gli attacchi. Volodymyr Fityo, portavoce del Comando delle forze di terra delle Forze armate ucraine, ha dichiarato che le forze di occupazione russe in direzione di Bakhmut restano sulla difensiva, ma ora stanno "testando le difese" delle Forze armate ucraine e stanno cercando di riprendere gli assalti. Secondo Fityo, tuttavia, le Forze armate non hanno ottenuto alcun successo strategico nella direzione orientale. (Kiu)