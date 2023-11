Latina: Adinolfi (Lega), con teatro Romano di Terracina nuovo corso per turismo, servono collegamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inaugurazione del Teatro romano di Terracina "apre un nuovo corso del turismo nella città e in tutta la provincia pontina. Il grande lavoro svolto dalla Soprintendenza e dall'Amministrazione comunale ha consentito, dopo 2000 anni, di restituire simbolicamente alla città una struttura con peculiarità rarissime nel panorama nazionale e internazionale". Lo dichiara in una nota l'eurodeputato della Lega Gruppo ID Matteo Adinolfi. Come ha illustrato il Soprintendente Francesco Di Mario, "il teatro è integro e con tutti gli elementi originali, inclusi i blocchi della cavea, ed è stato restaurato senza alcuna ricostruzione o contaminazione con materiali moderni. Considerata tale specificità, che lo rende davvero unico, e i reperti di enorme valore rinvenuti non è azzardato ipotizzare un aumento considerevole di turisti, con una crescita soprattutto sul fronte del turismo culturale". (segue) (Com)