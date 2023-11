Latina: Adinolfi (Lega), con teatro Romano di Terracina nuovo corso per turismo, servono collegamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre "una volta per tutte - si legge nella nota - mettere a sistema le risorse e creare una cabina di regia che possa intercettare i flussi turistici, creando un ponte tra Roma e la provincia pontina". Per far ciò serve rafforzare i collegamenti dotando i territori di infrastrutture idonee e potenziare la linea ferroviaria, anche attraverso il ripristino della linea diretta Roma-Terracina. Oggi la città pontina risulta essere completamente isolata dal resto della provincia e più in generale dalla Capitale, un isolamento che porterebbe con sé molteplici difficoltà anche sul fronte della promozione turistica. Invito Governo e Regione a valutare stanziamenti ad hoc, al fine di creare una rete di trasporti e collegamenti che possano unire facilmente e in tempi rapidi l'intera provincia, incentivando così la filiera turistica e tutto l'indotto, diretto e indiretto". (Com)