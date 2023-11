Francia: Le Pen difende la sua partecipazione al corteo contro antisemitismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader del partito di estrema destra francese Rassemblement National, Marine Le Pen, ha difeso la sua partecipazione al corteo contro l'antisemitismo che si terrà oggi a Parigi. Parlando a “Le Journal du dimanche”, Le Pen ha ricordato che suo padre Jean-Marie, fondatore del Front National, è stato "espulso dal movimento" anni fa. Molti esponenti di governo, infatti, hanno criticato la partecipazione del partito guidato da Le Pen proprio in relazione alla condanna per antisemitismo comminata anni fa a suo padre. Marine Le Pen ha deplorato il fatto che suo padre sia stato più volte citato nei dibattiti politici per criticare la presenza della Rassemblement National al corteo. "È stato proprio a proposito delle ambiguità di Jean-Marie Le Pen, che consideravo un errore politico, a rendere impossibile continuare a lottare insieme, e per questo motivo abbiamo rotto", ha detto la leader del Rassemblement National. (Frp)