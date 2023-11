Medio Oriente: Crosetto, strage Nassiriya ci ha reso più nazione, possiamo guidare il post Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La strage di Nassiriya ha reso l'Italia più nazione e per questo oggi il Paese può guidare la fase successiva alla crisi in corso ora in Medio Oriente. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto in un'intervista a “Il Giornale”. “Quando, venti anni fa, sono venuto a sapere, all'improvviso, della strage di Nassiriya, insieme al dolore, all'angoscia, al pianto, ho capito subito che eravamo ad una svolta cruciale e che la partecipazione a missioni internazionali includeva anche la possibilità di partecipare o subire eventi drammatici. Ma quel giorno capii anche un'altra cosa. Chi presta servizio nelle Forze Armate rischia ogni giorno la sua vita per assolvere il proprio dovere. Ecco perché il suo lavoro non può essere considerato uno dei tanti, "normali", lavori e comparti del lavoro pubblico”, ha affermato il ministro che ha poì difeso l'importanza delle missioni internazionali. “L'esito della missione in Afghanistan dimostra soltanto che qualcuno non ne aveva capito senso, significato e ragioni. Missioni come quelle non possono partire e consolidarsi in cinque o dieci anni”, ha precisato il ministro, sottolineando che “le nostre Forze armate avevano contribuito fattivamente”. (segue) (Res)