Medio Oriente: Crosetto, strage Nassiriya ci ha reso più nazione, possiamo guidare il post Gaza (2)

- Crosetto parla anche dell'Iraq, dove l'Italia è ancora presente. “In Iraq stiamo formando le forze armate locali. Quindi costruiamo rapporti che dureranno decenni perché modelliamo la classe dirigente delle forze armate e delle forze dell'ordine irachene di domani. Ma consolidare la nostra presenza in quel paese significa anche saper dialogare con gli amici come con i nemici”, ha detto il ministro che poi si concentra sul ruolo dell'Italia nella crisi in Medio Oriente. “Dopo aver mandato la nave ospedale e aver chiesto allo Stato maggiore della Difesa di organizzare un ospedale da campo su terra ho interpellato i colleghi di Nato, Unione europea e Paesi arabi. L'Italia, dal mio punto di vista, può guidare questa iniziativa perché è un Paese rispettato, stimato e in grado di mantenere un dialogo con tutti. Siamo rispettati sia da Israele e sia dal mondo arabo. Quindi non dobbiamo temere di muoverci con autorevolezza a livello internazionale. L'ospedale a Gaza può essere un primo tassello in grado di garantire un ruolo al nostro paese nel futuro del Medio Oriente»”, ha concluso Crosetto. (Res)