Francia: estremisti destra aggrediscono partecipanti a conferenza filo palestinese a Lione, tre feriti

- Un gruppo di circa 50 attivisti di estrema destra ha aggredito i partecipanti a una conferenza organizzata dall'Ong Palestine 69 a Lione, in Francia, ferendo tre persone. Lo ha riferito l'emittente "Bfmtv" citando la prefettura locale e i vigili del fuoco. "Circa 50 membri di gruppi di estrema destra hanno attaccato sabato 11 novembre la conferenza di Palestine 69 nel quinto arrondissement di Lione. La prefettura del Rodano ha confermato che una persona era detenuta e ha condannato le violenze. I vigili del fuoco hanno riferito che tre persone sono rimaste ferite in maniera lieve", secondo quanto riferisce l'emittente televisiva. I vertici di Palestine 69 hanno fatto sapere che i membri dell'organizzazione sono stati aggrediti utilizzando, in particolare, mazze da baseball e bastoni e hanno annunciato che sporgeranno denuncia. (Frp)