Difesa: Calderoli, ricordiamo i nostri eroi caduti per difendere la democrazia e la libertà

- "A distanza di 20 anni da quel tragico giorno, ricordiamo i nostri connazionali, militari, carabinieri e civili, trucidati nell'attentato di Nassiriya, in quello che è stato il nostro 11 settembre. E in questa triste ricorrenza ricordiamo tutti i nostri caduti nelle tante missioni di pace in Afghanistan, Iraq, Libano, Bosnia o Somalia, ragazzi che hanno dato la vita per difendere valori come la libertà e la democrazia, per la nostra sicurezza, per sconfiggere il terrorismo che in questi ultimi anni ha poi colpito casa nostra, in Europa, provocando purtroppo altre vittime italiane, e sta tornando a colpire, come dimostra il recente attento a Bruxelles". Lo dichiara il Ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie, Roberto Calderoli. "Una minaccia ancora attuale, come confermano gli arresti di soggetti radicalizzati e pronti a diventare jihadisti anche in Italia", aggiunge.(Rin)