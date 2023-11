Difesa: Borghi (Iv), Nassirya segnò drammaticamente nostra storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "è la giornata del ricordo dell'attentato di Nassiriya, che il 12 novembre 2003, esattamente vent'anni fa, segnò drammaticamente la storia del nostro Paese. Nell'attentato ad una nostra base in Iraq, dove eravamo impegnati in una missione di peacekeeping, furono tragicamente perse ventotto vite, tra cui diciassette militari italiani, un cooperatore internazionale e un regista. In questo anniversario, rivolgiamo il nostro pensiero alle famiglie delle vittime e ribadiamo l'importanza di perseguire la pace e la stabilità internazionale". Lo scrive su X il senatore Enrico Borghi, presidente del Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe. (Rin)