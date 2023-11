Autonomia: Occhiuto (FI), assurdo il via libera prima di finanziare i Lep

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da vent’anni Nova svolge, con grande professionalità, un prezioso lavoro, dando un contributo importante al sistema dell’informazione del Paese" Roberto Occhiuto

Presidente del Gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati

23 luglio 2021

- Il percorso che Calderoli propone per l’Autonomia differenziata “non è quello che avevamo pattuito". Lo afferma Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un’intervista a “La Stampa”. Il ministro leghista vorrebbe prima approvare la legge sull'Autonomia, poi garantire le risorse per finanziare i Lep, ”ma è un approccio sbagliato. Le due cose devono viaggiare insieme, altrimenti - dice il governatore azzurro - per il Sud l'Autonomia rischia di diventare una trappola”. “Temo che il primo vagone del treno, quello con la legge sull'Autonomia, arrivi puntuale in stazione mentre gli altri vagoni, che contengono il finanziamento dei Lep e il meccanismo di perequazione, finiscano su un binario morto. Senza il finanziamento dei Lep e senza il fondo perequativo (destinato ai territori con minore capacità fiscale pro-capite, ndr), i vantaggi per il Mezzogiorno sarebbero pochi. L'effetto finale, in altre parole, sarebbe quello di avere un aumento del divario tra Sud e Nord. Esattamente il contrario di quello che potremmo ottenere”. (Rin)