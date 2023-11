Germania: sindacato dei Verdi annuncia nuovi scioperi del settore pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato dei Verdi tedeschi intende intensificare gli scioperi legati alla vertenza salariale del settore pubblico. Il leader sindacale, Frank Werneke, ha dichiarato al quotidiano "Süddeutsche Zeitung" che si stano pianificando azioni massicce, in particolare nelle due settimane che precedono i prossimi negoziati del 7 e 8 dicembre. "Stiamo estendendo il numero degli scioperi di preavviso", ha aggiunto Werneke. A Berlino il personale degli asili nido sciopererà, mentre si prevedono interruzioni delle attività nelle università e il rinvio di operazioni non urgenti negli ospedali. Gli scioperi degli insegnanti porteranno alla cancellazione delle lezioni, “in particolare negli Stati della Germania orientale e a Berlino”, ha dichiarato Werneke. Altre richieste di sciopero riguarderanno anche i dipendenti dei depositi di manutenzione stradale e degli uffici comunali: "Questo sciopero, in particolare, sarà avvertito dalle persone che devono richiedere nuove carte d'identità o sbrigare altre procedure amministrative". Werneke ha giustificato gli scioperi di avvertimento con il fatto che i datori di lavoro non si sono ancora mossi nell'attuale tornata di contrattazione collettiva degli Stati federali. (Geb)