- Possibili deboli sui rilievi di confine dalla mattinata, altrove meno probabili eccetto debolissime ed occasionali nel primo mattino. Neve oltre 1500 metri. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento; massime in lieve calo in pianura, in aumento in quota. In pianura minime tra 2 e 5 °C, massime tra 12 e 14 °C. (Rem)