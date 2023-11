Meteo Milano: la situazione di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da velato a nuvoloso per passaggi di nubi stratificate in quota, a tratti più compatte, specie sui rilievi settentrionali; qualche addensamento nelle ore notturne. Precipitazioni possibili deboli sui rilievi di confine, più probabili mattinata. Quota neve intorno a 2000 metri la mattina, in aumento nel corso della giornata. Temperature minime in calo in pianura, in aumento in montagna; massime in leggero aumento, più marcato in montagna. In pianura minime intorno a 3 °C, massime intorno a 13 °C. (Rem)