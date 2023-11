Difesa: Finlandia acquisisce per 317 milioni di euro sistema missilistico israeliano David's Sling (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- David's Sling è uno dei sistemi leader al mondo per intercettare minacce avanzate, tra cui missili balistici, missili da crociera, aerei e droni. Il sistema ha dimostrato capacità di alte prestazioni nella guerra in corso in una serie di scenari difficili. Il sistema missilistico è stato sviluppato congiuntamente dal ministero della Difesa israeliano e dall'Agenzia per la difesa missilistica degli Stati Uniti, in collaborazione all'appaltatore Rafael Advanced Defense Systems. (Res)