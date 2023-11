Difesa: Locatelli, un grande e sentito ringraziamento a tutti i nostri militari impegnati per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 12 novembre "ricorre la giornata del ricordo dei Caduti civili e militari nelle missioni di pace, e oggi sono passati vent’anni dalla strage di Nassiriya". Lo scrive su Facebook il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. "Il 12 novembre 2003, alle 8.40 (ora italiana), un camion cisterna esplose davanti alla base italiana dei Carabinieri. L’attentato - ricorda - provocò la morte di 28 persone, 19 italiani e 9 iracheni. Tra le vittime c'erano 12 Carabinieri, 5 militari dell'esercito, e 2 civili. Sono passati 20 anni ma il dolore è ancora vivo: il mio pensiero va a quel giorno e la mia preghiera è per i familiari delle vittime, i loro cari, per l’Arma dei Carabinieri e l’Esercito. Dobbiamo un grande e sentito ringraziamento a tutti i nostri militari impegnati per la Pace e a tutela dei diritti umani nel mondo. Questa giornata ci unisce tutti".(Rin)