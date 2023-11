Francia: premier Borne a corteo contro antisemitismo, attacchi a Melenchon e Le Pen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima ministra francese Élisabeth Borne sarà presente questa domenica, 12 novembre, al “corteo civico contro l'antisemitismo” ma ha denunciato la partecipazione de i rappresentanti del Rassemblement national e l'assenza degli esponenti di La France Insoumise. In un messaggio postato sul suo profilo X, Borne ha detto che certe “posizioni non hanno posto in questo momento grave. L'assenza de La France Insoumise parla da sola. La presenza del Rassemblement national non inganna nessuno". La France Insoumise, partito della sinistra radicale guidato da Jean-Luc Melenchon, ha annunciato che non parteciperà al corteo in relazione a quanto sta avvenendo in queste ore nella Striscia di Gaza. Il Rassemblement national, la forza di estrema destra guidata da Marine Le Pen, ha invece annunciato la sua presenza. Diversi esponenti del governo francese, tuttavia, hanno criticato tale decisione visto che il fondatore del partito, Jean-Marie Le Pen, è stato condannato per atti di antisemitismo. (Frp)