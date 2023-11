Uzbekistan-Italia: ambasciatore Pinna a "Nova", la visita di Mattarella un segnale di attenzione all'Asia centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la sua visita in Uzbekistan, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato un segnale dell'interesse e della piena disponibilità dell'Italia ad approfondire le relazioni bilaterali con Tashkent, elevate la scorsa estate al rango di partenariato strategico, e ha confermato l'attenzione del nostro Paese per una regione che può essere un ponte tra Asia ed Europa in una congiuntura geopolitica particolarmente difficile. Lo ha detto in un'intervista ad "Agenzia Nova" l'ambasciatore d'Italia a Tashkent, Agostino Pinna, al termine della visita istituzionale condotta dal capo dello Stato italiano in Uzbekistan tra il 9 e l'11 novembre. Una missione nel quadro della quale Mattarella è stato ricevuto dall'omologo Shavkat Mirziyoyev: i due leader hanno avuto un confronto su diversi temi dell'agenda bilaterale e internazionale, e hanno firmato una serie di accordi nei campi della diplomazia, dell'innovazione, dell'istruzione e dello sport. Questo, spiega Pinna, conferma la volontà dell'Italia di "non limitare i rapporti con l'Uzbekistan alla sola sfera economica e commerciale, ma di allargarli ad altri campi come la cooperazione scientifica e accademica, la ricerca, la difesa e la sicurezza, passando per la cultura e l'insegnamento dell'italiano, con il coinvolgimento del maggior numero di istituzioni". (segue) (Res)