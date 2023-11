Uzbekistan-Italia: ambasciatore Pinna a "Nova", la visita di Mattarella un segnale di attenzione all'Asia centrale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partenariato tra Italia e Uzbekistan dovrebbe ora svilupparsi con un dialogo strategico a livello di ministri degli Esteri che i due presidenti hanno concordato di tenere il prossimo anno e che, spiega l'ambasciatore, prevede anche l'istituzione di "gruppi di lavoro chiamati a operare in pianta stabile per arricchire di sempre più contenuti la cooperazione bilaterale". La riunione potrebbe tenersi già la prossima primavera parallelamente alla Conferenza Italia-Asia centrale nel formato 1+5, che il governo italiano intende rilanciare. Un'occasione per fare nuovamente il punto anche sulle importanti opportunità economiche legate allo sviluppo infrastrutturale della regione centrasiatica, con riferimento soprattutto a quel Corridoio di mezzo che, aggirando la Russia, dovrebbe consentire un più rapido trasporto delle merci tra l'Europa e l'Estremo Oriente, e che è in linea con la strategia europea del Global Gateway. È un tema che, sottolinea l'ambasciatore Pinna, è stato toccato anche nei colloqui tra Mattarella e Mirziyoyev. "L'Italia ha assicurato pieno sostegno allo sviluppo dei rapporti tra Asia centrale e Unione europea", spiega il diplomatico, ricordando che nella prossima primavera si terrà anche il primo vertice Ue-Asia centrale alla presenza dei rispettivi leader. (segue) (Res)