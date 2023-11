Uzbekistan-Italia: ambasciatore Pinna a "Nova", la visita di Mattarella un segnale di attenzione all'Asia centrale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è mancato un confronto anche sulle questioni più calde dell'attualità internazionale, dall'Ucraina al Medio Oriente, su cui Mattarella e Mirziyoyev hanno trovato convergenze di vedute. Un tema che sta particolarmente a cuore alla parte uzbeca è però l'Afghanistan. Tashkent, sottolinea Pinna, "ha una conoscenza più approfondita della situazione, chiede attenzione alla questione umanitaria e sostegno alla sua posizione pragmatica, ben sapendo che il prossimo anno l'Italia avrà la presidenza di turno del G7". Mattarella, da parte sua, ha condiviso la necessità che l'Afghanistan "non sia dimenticato", pur ribadendo la preoccupazione dell'Italia per aspetti come la condizione delle donne sotto il regime talebano. (Res)