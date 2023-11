Roma: il “safari” di Ladispoli riaccende le polemiche sugli animali nei circhi equestri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “safari” di Ladispoli riaccende le polemiche sulla presenza degli animali nei circhi equestri. Le cinque ore si caccia al leone a cui hanno partecipato ieri decine di persone, non nella savana, ma a pochi chilometri da Roma, sulla costa laziale, hanno ridato nuovamente fiato a chi sostiene disumano utilizzare animali come attrazioni negli spettacoli circensi. Il leone fuggito ieri dal circo che aveva messo le tende in via del Mediterraneo a Ladispoli, era l’attrazione principale degli spettacoli. Alle 16 è scattato l’allarme: “Un leone è in giro per Ladispoli”. In pieno novembre, lontano dal carnevale o dal Primo aprile, nessuno ha potuto sperare che si trattasse di uno scherzo. Il leone c’era davvero e sulle sue tracce, per primi, si sono messi i carabinieri di Ladispoli e i loro colleghi dei forestali. Via via sono arrivati anche agenti di polizia, i finanzieri e i vigili del fuoco mentre il sindaco sui social invitata la cittadinanza a rimanere a casa evitando di uscire. (segue) (Rer)