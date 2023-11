Roma: il “safari” di Ladispoli riaccende le polemiche sugli animali nei circhi equestri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per ore, le forze dell’ordine hanno osservato il felino tenendolo d’occhio in attesa di capire come agire. Tra un canneto e un corso d’acqua, l’animale ha fatto perdere le sue tracce e per trovarlo è stato necessario l’ausilio di un elicottero della polizia. Ma prima, il leone fuggitivo è stato visto aggirarsi nei vicoli di Ladispoli sotto gli occhi atterriti dei residenti che lo filmavano con i telefonini dalle finestre. Per alcune ore, il “re della foresta” è diventato il “re di Ladispoli”. Soltanto in tarda serata, i dardi narcotizzanti dei veterinari, hanno fatto il loro effetto e l’animale è tornato in una gabbia. Una vicenda che ha aperto due confronti, uno giudiziario in procura a Civitavecchia che indaga sulle responsabilità di quanto accaduto, e un altro di natura sociale. (segue) (Rer)